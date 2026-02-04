Cencora dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cencora COR.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre, le distributeur de médicaments ayant profité de la vague de demande soutenue pour les médicaments spécialisés et les thérapies GLP-1.

Cencora profite de l'augmentation de la demande de médicaments spécialisés à coût élevé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du cancer, qui génèrent des marges importantes.

En novembre, la société a déclaré qu'elle investirait 1 milliard de dollars pour étendre son réseau américain, en réponse à la poussée de relocalisation de l'administration Trump visant à encourager les opérations localisées et à réduire la dépendance à l'égard des centres à l'étranger.

Cencora a déclaré avoir finalisé l'acquisition de OneOncology pour 5 milliards de dollars, qu'elle a achetée à la société d'investissement privée TPG TPG.O en décembre, approfondissant ainsi sa présence dans les réseaux de soins en cancérologie.

La société a mis à jour ses prévisions pour l'exercice 2026 afin de refléter la finalisation de son acquisition de OneOncology, en augmentant les prévisions de croissance du bénéfice d'exploitation ajusté de 11,5% à 13,5%, contre une fourchette précédente de 8% à 10%.

Elle a enregistré des revenus trimestriels de 85,93 milliards de dollars, inférieurs aux attentes de 86,03 milliards de dollars. Les actions de la société ont baissé de 5 % dans les échanges avant bourse.

Cencora a également réaffirmé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année de 17,45 à 17,75 dollars par action. Les analystes s'attendaient à 17,61 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de l'unité américaine de solutions de soins de santé de Cencora, son principal moteur de revenus, ont augmenté de 5% en glissement annuel pour atteindre 76,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, soutenues par de forts volumes de prescription de médicaments pour la perte de poids et le diabète de la classe GLP-1, ainsi que par des ventes plus élevées de médicaments spécialisés.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 4,08 dollars par action pour le trimestre, dépassant de peu l'estimation des analystes de 4,04 dollars par action.