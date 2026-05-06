Cencora chute après la publication de résultats du deuxième trimestre inférieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 mai - ** L'action du distributeur pharmaceutique Cencora < COR.N> recule de 5,5% à 289,10 $ avant l'ouverture du marché
** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 78,4 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 81,09 milliards de dollars, selon les données de LSEG
** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 4,75 dollars, est inférieur aux estimations de 4,81 dollars
** La société relève ses prévisions de bénéfice par action annuel, les portant à une fourchette comprise entre 17,65 $ et 17,90 $, contre 17,45 $ à 17,75 $ précédemment
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 9% depuis le début de l'année
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