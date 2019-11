Celyad présentera des mises à jour du programme clinique pour la LMA r/r et MDS lors de la réunion annuelle 2019 de l'ASH

o L'équipe de direction tiendra un évènement destiné aux analystes/investisseurs le lundi 9 décembre à 20h30 ET afin de passer en revue les données cliniques qui seront présentées à la réunion annuelle de l'ASH (American Society of Hematology)Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, a annoncé aujourd'hui que trois abstracts portant sur les candidats autologues de la société basés sur le CAR-T NKG2D pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante (LMA r/r) et les syndromes myélodysplasiques (MDS) ont été acceptés pour présentation au 61e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra du 7 au 10 décembre 2019 à Orlando, Floride. De plus, l'équipe de direction organisera un événement destiné aux analystes et investisseurs le lundi 9 décembre 2019, afin d'examiner les données des trois posters, ainsi que les mises à jour du programme de développement de l'entreprise pour la LMA r/r et le MDS et de son procédé de production exclusif OptimAb.Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad, a déclaré : "Nous sommes impatients de donner une mise à jour sur notre programme CAR-T autologue axé sur le traitement de la leucémie myéloïde aiguë et les syndromes myélodysplasiques, notamment les derniers résultats cliniques de CYAD-01 pour les études de Phase 1