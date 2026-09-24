Celyad Oncology publie ses résultats financiers du premier semestre 2026

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 23 septembre 2026, 22h00 CET, Information Règlementée – Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (« Celyad » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2026 clos au 30 juin 2026.

Bilan financier du premier semestre 2026

Au 30 juin 2026, la trésorerie de la Société s'élevait à 0,1 M€.

Il convient de noter l'événement survenu après la date de clôture (30 juin), à savoir l'augmentation de capital de 0,5 million d'euros réalisée le 16 juillet 2026, qui a renforcé la trésorerie.

Après avoir dûment examiné les budgets détaillés et les prévisions de flux de trésorerie estimés pour les années 2026 et 2027, la Société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants seront suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement estimées jusqu'au 2027.