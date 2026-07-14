Celyad Oncology Annonce un Placement Privé de 500.000 euros

Mont-Saint-Guibert, Belgique; 14 juillet 2026, 7:00 am CET – Information réglementée / Information privilégiée

Celyad Oncology SA (Euronext: CYAD) (la « Société » ou « Celyad Oncology ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de souscription pour un financement par placement privé (l’« Opération ») avec une société affiliée de Fortress Investment Group LLC (« Fortress Investment Group »).

Selon les termes de l’accord de souscription, CFIP CLYD (UK) Limited (« Fortress ») souscrira à une augmentation de capital d’un montant total de 500 000 EUR en échange de 2.500.000 actions ordinaires nouvellement émises de Celyad Oncology. Les actions seront émises à un prix de souscription de 0,20 EUR par action, ce qui représente une décote de 15 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l’action Celyad Oncology sur Euronext Bruxelles au cours des dix (10) jours de bourse précédant la date de l’avis du comité d’administrateurs indépendants. La clôture du placement privé devrait avoir lieu le ou vers le 15 juillet 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles.