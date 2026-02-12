Celyad Oncology annonce la vente du Cathéter C-CATHez®

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 12 février 2026, 7h00 CET, Information Règlementée / Information Privilégiée – Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (« Celyad » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition par CellProthera du C-Cathez®, un cathéter transendocardique initialement développé par Celyad. Cette acquisition représente une étape décisive pour CellProthera qui s'apprête à entamer un essai clinique de phase 3. Le cathéter transendocardique constitue la pierre angulaire de son approche thérapeutique, permettant l'administration ciblée de cellules souches directement dans le tissu cardiaque endommagé. La transaction porte sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et de la documentation technique associée.





Selon l'accord conclu entre les parties, la contrepartie consiste (i) en un prix d'achat pouvant atteindre €5 millions payable en plusieurs versements liés à certains jalons, et (ii) en redevances futures sur les ventes nettes.





Le paiement étant intégralement différé, la transaction n'aura aucun impact sur la trésorerie disponible de la société, qui devrait s'étendre jusqu'au troisième trimestre de 2026.