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Celularity en hausse après la signature d'un accord portant sur la fabrication de la plateforme de thérapie cellulaire de MuseCell
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 16:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de la société de biotechnologie Celularity CELU.O a progressé de 35 % pour atteindre 1,19 dollar

** La société annonce qu’elle fabriquera Dezawa MuseCells, une plateforme expérimentale de thérapie cellulaire, ainsi que des produits associés aux États-Unis dans le cadre d’une collaboration avec MuseCell Innovations

** Elle précise que le programme initial permettra de mettre en place les capacités de production de Dezawa MuseCells sur son site de Florham Park, dans le New Jersey

** MuseCell estime que cette collaboration élargie pourrait générer plus de 300 millions de dollars d’achats cumulés auprès de Celularity au cours des cinq prochaines années

** La société indique que cette collaboration élargie pourrait créer plus de 200 emplois dans les domaines de la production biologique, du contrôle qualité, de l’ingénierie et des fonctions de soutien sur le site du New Jersey

** Ni le traitement cellulaire expérimental cenplacel-L de Celularity, ni les produits MuseCell ne sont approuvés par la FDA américaine pour quelque usage que ce soit

** Malgré la progression de la séance, l’action a perdu environ 6 % depuis le début de l’année

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