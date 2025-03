Cegedim: hausse d'un quart du ROC annuel information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Cegedim publie une perte nette part du groupe de 14,7 millions d'euros pour 2024, doublée par rapport à celle de l'année précédente, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en hausse de 24,7% à 39,5 millions, soit une marge améliorée de 0,9 point à 6%.



A 654,5 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de solutions de gestion des flux numériques et de logiciels a progressé de 6,3% (+4,7% en organique), ses activités de marketing, d'assurance santé, de RH et de cloud ayant affiché les croissances les plus solides.



Sur la base des données actuellement disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires dans une fourchette approximative de 2 à 4% en 2025, avec un ROC qui devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2024.





Valeurs associées CEGEDIM 13,350 EUR Euronext Paris 0,00%