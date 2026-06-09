CECO Environmental bondit après l'annonce d'une révision à la hausse des prévisions suite à l'accord avec Thermon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions du fabricant d'équipements écologiques CECO Environmental CECO.O ont progressé de 13,3% pour atteindre 91,2 $ avant l'ouverture du marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 suite à l'acquisition de Thermon Group

** Elle estime que cette acquisition, finalisée la semaine dernière, générera au moins 40 millions de dollars de synergies de coûts

** CECO prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,28 et 1,38 milliard de dollars pour l'exercice 2026, soit une hausse d'environ 20% au point médian de cette fourchette

** Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 968 millions de dollars pour l'exercice 2026 - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 34,5% depuis le début de l'année