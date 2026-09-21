Ce que le rallye de l’or en août signifie pour les actions des sociétés aurifères

Une pépite d'or (Crédits: Adobe Stock)

Par Imaru Casanova, gestionnaire de portefeuille VanEck

Le mois d'août a été le meilleur mois pour l'or depuis janvier, celui-ci ayant bondi de 9,67%, porté par les espoirs géopolitiques, les plans de rachat de bons du Trésor et la demande des banques centrales. Les sociétés minières aurifères ont enregistré une performance nettement supérieure à la moyenne, avec une hausse de 32,94%.



Points clés :

Les sociétés minières aurifères peuvent bénéficier d'une augmentation de leurs marges et de leurs flux de trésorerie lorsque les cours de l'or progressent.

Le secteur génère des flux de trésorerie disponibles solides, tandis que les valorisations restent sous-évaluées.

Les sociétés minières créent de la valeur au fil des années et des cycles de marché complets, d'où l'importance d'adopter une approche éclairée et patiente.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. L'investissement comporte des risques, notamment celui d'une perte du capital investi. L'or et les actions des sociétés aurifères sont volatiles : les actions des sociétés aurifères sont exposées au cours de l'or et comportent des risques supplémentaires liés à l'entreprise, à l'exploitation et à la juridiction, et peuvent chuter brutalement lorsque les cours de l'or baissent.

Revue du marché de l'or

L'or a enregistré un solide mois d'août, gagnant 9,67 % sur le mois et clôturant à 4.437,38 dollars le 31 août — sa meilleure performance mensuelle depuis janvier(1). Le mois a connu deux hausses distinctes : un premier bond début août, porté par les espoirs d'une résolution dans le détroit d'Ormuz et ses implications pour la trajectoire de politique monétaire de la Fed ; puis un second mouvement faisant suite à l'annonce du secrétaire au Trésor Bessent, le 19 août, de plans visant à élargir considérablement les rachats d'obligations à long terme, ce qui a poussé les rendements obligataires à long terme à la baisse et pèse sur le dollar américain, offrant ainsi un vent favorable à l'or. Le contexte général est également resté favorable, avec la Banque populaire de Chine qui a prolongé sa série d'achats d'or à 21 mois consécutif en juillet, renforçant le récit de la demande structurelle des banques centrales, tandis que la crainte croissante du marché face à une dette fédérale américaine atteignant un record de 40.000 milliards de dollars a maintenu le thème de la dévaluation au premier plan.

L'or a atteint un sommet mensuel de 4.657 dollars le 25 août avant d'effacer ses gains, les commentaires du président de la Fed Kevin Warsh au symposium de Jackson Hole — où il a signalé que la Fed aurait «du travail à faire» si l'inflation ne revenait pas clairement vers son objectif de 2% — ayant fait bondir les anticipations de hausse des taux pour la réunion du FOMC du 16 septembre, pesant sur l'or. Les actions des sociétés aurifères ont participé au rallye d'août, le MarketVector Global Gold Miners Index (MVGDXTR) progressant de 20,29% sur le mois, surperformant le métal lorsque l'effet de levier est entré en jeu (2). Un mouvement d'une telle ampleur en un seul mois est exceptionnel, et le même effet de levier joue en sens inverse lorsque l'or baisse.

Nous avons récemment partagé nos réflexions sur les mesures que, selon nous, les sociétés minières aurifères pourraient prendre pour attirer l'attention des investisseurs internationaux sur les actions aurifères - comment rendre l'argumentaire suffisamment convaincant et cohérent pour que la communauté des investisseurs commence à voir ce que nous voyons : qu'il vaut la peine d'investir dans les sociétés minières malgré toute la complexité et les risques supplémentaires que cela implique.

Nous évoquions la nécessité d'instaurer la confiance dans les actions aurifères en tant que bon vecteur d'exposition au marché de l'or. Bon nombre de ces sociétés ont déjà accompli, et continuent d'accomplir, le travail ardu consistant à rétablir cette confiance. La question est désormais de savoir si les investisseurs ont fait le nécessaire pour comprendre ce secteur complexe et exigeant.

Investir dans les actions des sociétés aurifères : risques, rendements et valeur à long terme

Les actions des sociétés aurifères ne reviennent pas à détenir de l'or : il s'agit d'entreprises à effet de levier, dont l'activité est complexe, où la hausse du cours de l'or peut amplifier considérablement les rendements, mais où les risques propres à chaque entreprise, le cadre réglementaire, la qualité de la gestion et la structure des coûts jouent tous un rôle déterminant dans les résultats. Pour les investisseurs qui envisagent de s'exposer à ce secteur, les principes qui distinguent les investisseurs avertis des autres vont bien au-delà de la simple observation du cours de l'or.

Le secteur a fait le travail, et les valorisations pourraient rester décotées

Le rallye d'août a donné un aperçu du potentiel de ce secteur, mais les perspectives à long terme des actions des sociétés aurifères reposent sur des fondamentaux plus solides. Selon nous, le secteur n'a jamais été aussi solide. Selon la plupart des indicateurs de valorisation - ratio cours/flux de trésorerie, ratio cours/valeur nette d'actif, par rapport à leur propre historique, par rapport à l'or et par rapport à l'ensemble du marché boursier - les actions des sociétés minières aurifères semblent, à notre avis, sous-évaluées, alors même que les entreprises sous-jacentes génèrent des niveaux de flux de trésorerie disponibles parmi les plus élevés de leur histoire.

Il y a de bonnes raisons de penser que le marché valorise encore ces sociétés sur la base de ce qu'elles étaient plutôt que de ce qu'elles sont. Cela pourrait perdurer un certain temps, mais nous ne pensons pas que cela durera indéfiniment. À un moment donné, nous nous attendons à ce que l'écart de valorisation se réduise. Pour les investisseurs disposés à s'y engager de manière réfléchie, le secteur aurifère apparaît aussi convaincant que jamais. Il n'y a cependant aucune garantie que l'écart de valorisation se réduira ou que ce point de vue s'avèrera correct. Les actions aurifères sont volatiles et exposées à des risques propres à chaque société, opérationnels et juridictionnels ; la valeur des investissements peut aussi bien baisser que monter et les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant initialement investi.

(1) World Gold Council (31.08.2026)

(2) MarketVector (31.08.2026)