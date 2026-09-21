VanEck : "Le mois d'août a été le meilleur mois pour l'or depuis janvier"

L'or a enregistré un solide mois d'août, gagnant 9,67% sur le mois et clôturant à 4 437,38 dollars le 31 août, sa meilleure performance mensuelle depuis janvier, a affirmé Imaru Casanova, gestionnaire de portefeuille or et métaux précieux chez VanEck, société mondiale de gestion d'actifs.

L'analyste précise que le mois a connu deux hausses distinctes : "Le premier bond début août a été porté par les espoirs d'une résolution dans le détroit d'Ormuz et ses implications pour la trajectoire de politique monétaire de la Fed. Puis un second mouvement s'est produit suite à l'annonce du secrétaire au Trésor Bessent, le 19 août, de plans visant à élargir considérablement les rachats d'obligations à long terme, ce qui a poussé les rendements obligataires à long terme à la baisse et pèse sur le dollar américain, offrant ainsi un vent favorable à l'or."

Un contexte macroéconomique favorable à la dévaluation

De plus, le contexte général est également resté favorable : la Banque populaire de Chine a prolongé sa série d'achats d'or à 21 mois consécutifs en juillet, renforçant le récit de la demande structurelle des banques centrales. Dans le même temps, la crainte croissante du marché face à une dette fédérale américaine atteignant un record de 40 000 milliards de dollars a maintenu le thème de la dévaluation au premier plan.

L'or a atteint un sommet mensuel de 4 657 USD le 25 août avant d'effacer une partie de ses gains. Les commentaires du président de la Fed Kevin Warsh au symposium de Jackson Hole (où il a signalé que la Fed aurait "du travail à faire" si l'inflation ne revenait pas clairement vers son objectif de 2%) ont fait bondir les anticipations de hausse des taux pour la réunion du FOMC du 16 septembre, pesant sur le métal jaune.

En outre, les actions des sociétés aurifères ont participé au rallye d'août, le MarketVector Global Gold Miners Index (MVGDXTR) a progressé de 20,29% sur le mois, surperformant le métal lorsque l'effet de levier est entré en jeu. Un mouvement d'une telle ampleur en un seul mois est exceptionnel, et le même effet de levier joue en sens inverse lorsque l'or baisse.

Le secteur a fait le travail, et les valorisations pourraient rester décotées

Pour Imaru Casanova, le rallye d'août a donné un aperçu du potentiel de ce secteur, mais les perspectives à long terme des actions des sociétés aurifères reposent sur des fondamentaux plus solides : "Selon nous, le secteur n'a jamais été aussi solide. Selon la plupart des indicateurs de valorisation (ratio cours/flux de trésorerie, ratio cours/valeur nette d'actif, par rapport à leur propre historique, par rapport à l'or et par rapport à l'ensemble du marché boursier), les actions des sociétés minières aurifères semblent sous-évaluées, alors même que les entreprises sous-jacentes génèrent des niveaux de flux de trésorerie disponibles parmi les plus élevés de leur histoire."

Selon elle, il y a de bonnes raisons de penser que le marché valorise encore ces sociétés sur la base de ce qu'elles étaient plutôt que de ce qu'elles sont : "Cela pourrait perdurer un certain temps, mais nous ne pensons pas que cela durera indéfiniment. A un moment donné, nous nous attendons à ce que l'écart de valorisation se réduise. Pour les investisseurs disposés à s'y engager de manière réfléchie, le secteur aurifère apparaît aussi convaincant que jamais. Il n'y a cependant aucune garantie que l'écart de valorisation se réduira ou que ce point de vue s'avèrera correct. Les actions aurifères sont volatiles et exposées à des risques propres à chaque société (opérationnels et juridictionnels). La valeur des investissements peut aussi bien baisser que monter et les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant initialement investi."