Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 24 avril

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23 avril -

Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, les consommateurs achetant les produits essentiels de leur garde-manger malgré des prix élevés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact des tarifs douaniers, ainsi qu'à la performance des marges de P&G pour le reste de l'année.

L'Université du Michigan devrait publier sa dernière lecture d'avril de l'indice de confiance des consommateurs, fournissant une mesure actualisée de la confiance des consommateurs dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant l'inflation. L'indice devrait s'élever à 48 par rapport à l'estimation préliminaire de 47,6,

SLB devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre, car elle est confrontée à une baisse de la demande et à un ralentissement de l'activité au Moyen-Orient. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la manière dont SLB compte surmonter l'impact de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

L'opérateur hospitalier HCA Healthcare devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur la demande de services de soins de santé et sur la capacité de l'entreprise à compenser les vents contraires liés à l'expiration des subventions de l'Obamacare.

Séparément, les analystes s'attendent à ce que Norfolk Southern affiche une baisse de son bénéfice au premier trimestre en glissement annuel, reflétant des volumes intermodaux plus faibles et des pressions continues sur les coûts. Le ralentissement de la demande de fret des consommateurs, combiné à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et à la pression concurrentielle du transport routier, a probablement continué à peser sur les marges malgré des améliorations opérationnelles supplémentaires.

Au Canada, les ventes au détail pour février devraient augmenter de 0,9 % d'un mois à l'autre, ce qui représente un léger ralentissement par rapport à la hausse de 1,1 % enregistrée en janvier. Les ventes au détail hors automobiles devraient également augmenter de 0,8 %, ce qui correspond au rythme du mois précédent. Le pays publiera également son solde budgétaire.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait faire état d'un déficit des comptes courants de 5.489 milliards de dollars en mars, en réduction par rapport aux 5.614 milliards de dollars précédemment. Les flux d'investissements directs étrangers devraient atteindre 7 milliards de dollars, contre 6.754 milliards de dollars en février. Pendant ce temps, l'agence de statistiques mexicaine publiera les données de l'activité économique de février, qui devraient montrer une croissance annuelle de 0,6 %, rebondissant après une contraction de 0,3 % précédemment. Sur une base mensuelle, l'activité devrait avoir augmenté de 0,5 % après une baisse de 0,9 %. Le Mexique devrait également publier son taux de chômage pour le mois de mars, qui devrait diminuer de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 2,4%.

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