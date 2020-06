Ce qu'il faut retenir de la réunion de la BCE

Tribune Libre. Par Wolfgang Bauer, gérant Fixed income, M&G Investments

Le siège de la BCE, à Francfort. (Crédits photo : BCE)

Ne retenez pas votre souffle en ce qui concerne de nouvelles réductions de tarifs. La BCE a clairement indiqué aujourd'hui que le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) est son instrument de choix pour faire face aux retombées économiques du COVID-19. En fait, l'augmentation des volumes d'achat du PEPP de 600 milliards d'euros pour atteindre une enveloppe totale de 1,35 trillion d'euros, qui a été annoncée aujourd'hui, a dépassé les attentes déjà grandes du marché.

En outre, l'horizon des achats nets dans le cadre du PEPP a été prolongé jusqu'à au moins la fin juin 2021. En revanche, les taux d'intérêt et les achats nets dans le cadre du programme d'achat d'actifs (PPA), qui ont été maintenus inchangés, jouent les seconds rôles.

Du point de vue de la BCE, mettre l'accent sur les achats dans le cadre du PEPP est bien sûr logique. Étant donné le degré élevé d'incertitude entourant les perspectives économiques et inflationnistes à ce stade, la flexibilité est cruciale. Et c'est ce qui distingue le PEPP des autres programmes d'achat. Si la pression se fait sentir, la BCE pourrait s'écarter de la clé de répartition du capital et, par exemple, faire basculer les achats d'obligations d'État dans le cadre du PEPP vers la périphérie européenne.

Par conséquent, les marchés obligataires ont considéré la montée en puissance du PEPP comme un signe positif pour les BTP italiens, dont l'écart par rapport aux Bunds a chuté d'environ 20 points de base après l'annonce d'aujourd'hui.

Toutefois, la BCE a fait preuve de souplesse en ce qui concerne la qualité de crédit des achats d'obligations d'entreprises. Lors de la réunion d'aujourd'hui, la présidente Lagarde a clairement indiqué que la BCE n'est pas prête à franchir le Rubicon, lorsqu'il s'agit d'acheter des obligations de qualité inférieure, du moins pour l'instant.

Compte tenu de la forte hausse des écarts de taux des obligations européennes à haut rendement par rapport à leurs niveaux de mars - l'indice iTraxx Xover est passé de plus de 700 points de base à 375 points de base - il est peut-être temps de réduire l'exposition et de réaliser des bénéfices. L'absence d'un effet de vent arrière technique des achats de la BCE pourrait rendre cette classe d'actifs vulnérable à toute détérioration de la situation COVID-19 ou à des données économiques plus mauvaises que prévu.