Ce n'est pas l'accord que nous avons conclu !

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10 avril - Gregor Stuart Hunter fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir

Le cessez-le-feu conclu cette semaine entre les États-Unis et l'Iran semble de plus en plus tendu . Les attaques israéliennes au Liban ont entraîné des représailles de la part du Hezbollah, tandis que l'absence de reprise du passage des navires dans le détroit d'Ormuz a suscité une nouvelle tirade de la part du dirigeant américain.

Les investisseurs se sont montrés nerveux lorsque l'Iran a déclaré que les attaques israéliennes au Liban violaient son accord avec les États-Unis, ce qui a mis un terme à la tendance à la hausse des risques qui avait suivi l'accord. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 sont restés stables vendredi, tandis que l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,8 %.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi qu'il cherchait à engager des pourparlers avec Beyrouth, un jour après que le pire bombardement israélien de la guerre ait tué plus de 300 personnes au Liban. Vendredi, le Hezbollah a riposté en lançant un missile sur Israël, déclenchant des sirènes d'alerte aérienne, y compris à Tel-Aviv.

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump a réprimandé l'Iran sur Truth Social pour avoir fait un "très mauvais travail" en autorisant les navires à traverser le détroit. "Ce n'est pas l'accord que nous avons!", a-t-il écrit.

Avant la guerre, un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz passait par le détroit d'Ormuz . Jeudi, le trafic était bien inférieur à 10 % du volume normal, les navires naviguant à la fois dans les mines et dans la bureaucratie, chaque navire devant obtenir l'approbation de l'Iran.

La fermeture effective du détroit pendant les six semaines de guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, avec la flambée des prix du pétrole et le resserrement de l'approvisionnement en énergie.

Signe que le conflit alimente la pression des coûts au-delà de la région, les prix à la sortie de l'usine en Chine ont augmenté en mars pour la première fois en trois ans et demi, selon des données officielles.

Le Brent LCOc1 a augmenté de 0,7 % pour atteindre 96,57 dollars le baril, en raison de la crainte d'un manque d'approvisionnement. La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré vendredi que le Japon envisageait de libérer 20 jours de réserves de pétrole à partir du mois de mai pour assurer la stabilité de l'approvisionnement national.

Toujours au Japon, le Nikkei 225 .N225 a augmenté de 1,6%, les actions de Fast Retailing 9983.T ayant établi un record après que le propriétaire d'Uniqlo ait fait état jeudi d'un bond des bénéfices , dépassant les estimations du marché.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en hausse de 0,6%, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 étaient en hausse de 0,6% et les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient en hausse de 0,2%.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi:

* Indice des prix à la consommation et indice des prix à la consommation harmonisé de l'Allemagne pour le mois de mars

* Balance des comptes courants de l'Allemagne pour février

* Vente aux enchères de la dette publique britannique à 1 mois, 3 mois et 6 mois