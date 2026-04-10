L'Europe vue dans le vert, l'attention toujours fixée sur le Moyen-Orient

Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi à l'ouverture, ‌les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du cessez-le-feu conclu cette semaine entre les États-Unis et l'Iran et restant prudents face aux fragiles espoirs de pourparlers de paix ​entre Israël et le Liban.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,63% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,69% pour le Dax à Francfort, de 0,22% pour le FTSE à Londres et de 0,65% pour l'EuroStoxx 50.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit jeudi disposé à ​ouvrir des négociations directes avec Beyrouth, au lendemain d'intenses bombardements de l'armée israélienne, qui ont fait plus de 300 morts au Liban et ont encore fragilisé le cessez-le-feu conclu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Washington et Téhéran ​sont convenus mercredi d'une trêve pendant qu'ils négocient un éventuel terme à la ⁠guerre, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines.

Rien n'indique toutefois que l'Iran se prépare à rouvrir le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran ‌en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février. Les attaques israéliennes au Liban ont été citées comme motif.

"Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a entraîné une forte reprise sur les marchés asiatiques, mais ​l'appétit pour le risque a été mis à l'épreuve hier", ‌estime Rupal Agarwal, stratège quantitative pour l'Asie chez Bernstein à Singapour.

"Nous pensons que cela pourrait marquer le début de ⁠la fin et offre aux investisseurs l'occasion de se concentrer sur les tendances et les fondamentaux d'avant-guerre", a-t-elle ajouté. "Nous recommandons de réintégrer dans leurs portefeuilles certaines valeurs fortement malmenées".

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que le cessez-le-feu scellé entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi ⁠que la tenue de négociations au ‌Pakistan entre les deux camps, pour trouver une issue à leur guerre de six semaines, ont contribué à apaiser les craintes ⁠des investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 0,58%, ou 275,88 points, à 48.185,80 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 41,85 points, soit 0,62%, à 6.824,66 points.

Le Nasdaq Composite ‌a avancé de son côté de 187,42 points (0,83%) à 22.822,42 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo progresse de 1,94%.

En Chine, l'indice composite de la ⁠Bourse de Shanghai progresse de 0,74% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,47%.

La Bourse de Hong ⁠Kong {/.HSI;PCTCHNG} avance de 0,6%.

Les prix à ‌la production en Chine ont progressé en mars pour la première fois depuis plus de trois ans, montrent des données officielles publiées vendredi, ce qui met en ​évidence une augmentation des pressions sur les coûts à l'importation liée à la crise au ‌Moyen-Orient.

"Le conflit au Moyen-Orient a mis fin de manière inattendue, mais plus tôt que prévu, à la déflation industrielle en Chine au mois de mars, malgré une situation globalement contrastée", ont ​indiqué les analystes de Citi dans une note.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,2 point de base à 4,2952%. Le deux ans avance de 0,8 point de base à 3,7910%.

Le dollar s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier, tandis que les autres devises progressaient, portées par l'optimisme ⁠quant au maintien du cessez-le-feu dans le Golfe et à la reprise des expéditions de pétrole.

Le dollar gagne 0,07% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,07% à 1,1691 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole grimpent, sous l'effet de nouvelles inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance d'Arabie saoudite et alors que le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, point stratégique, restait pratiquement à l'arrêt.

Le Brent avance de 0,68% à 96,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,37% à 98,23 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 AVRIL:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Inflation IPCH (définitif) mars +1,2% +1,2%*

- sur un an +2,8% +2,8%*

USA 12h30 Prix à la consommation mars +0,9% +0,3%

- sur un an +3,3% +2,4%

USA 14h00 Commandes à l'industrie février -0,2% +0,1%

USA 14h00 Indice de l'Université du avril 52,0 53,3

Michigan (préliminaire)

*estimation ​précédente

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)