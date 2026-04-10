Selon certaines sources, Bessent et Powell auraient averti les directeurs généraux des banques des risques liés au modèle Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source dans le titre et le paragraphe 1; ajout de détails, de contexte et du rapport de Bloomberg News dans les paragraphes 2 à 8) par Saeed Azhar

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont convoqué une réunion urgente avec les directeurs généraux des banques cette semaine pour les mettre en gardecontre les cyber-risquesposés par le dernier modèle d'IA d'Anthropic, ont déclaré jeudi deux sources familières avec le sujet.

Anthropic a lancé le puissant modèle Mythos au début de la semaine, maiss'est abstenu dele diffuser à grande échelle, craignant qu' il n'expose des vulnérabilités précédemment inconnues en matière de cybersécurité.

Lasociété a déclaré que le modèle était capable d'identifier et d'exploiter les faiblesses dans "tous les principaux systèmes d'exploitation et tous les principaux navigateurs web".

La réunion, qui s'est tenue mardi au département du Trésor à Washington, visait à s'assurer que les banques sont conscientes des risques potentiels posés par Mythos et d'autres modèles similaires, et qu'elles prennent des mesures pour défendre leurs systèmes, a déclaré l'une des sources.

L'invitation a été lancée alors que la plupart des directeurs généraux des plus grandes banques américaines se trouvaient déjà à Washington pour participer à d'autres réunions, a précisé l'une des sources.

L'accès à Mythos sera limité à une quarantaine d'entreprises technologiques, dont Microsoft MSFT.O et Google

GOOGL.O , et Anthropic est en pourparlers avec le gouvernement américain au sujet des capacités du modèle, a déclaré la startup.

Bloomberg News, qui a rapporté l'affaire pour la première fois jeudi, a déclaré que les directeurs généraux de Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo et Goldman Sachs étaientprésents. Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, n'a pas puse joindre à la réunion, a déclaré l'une des sources à Reuters.

Goldman Sachs et la Réserve fédérale se sont refusés à tout commentaire. Le Trésor, les prêteurs et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.