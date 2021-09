CE MATIN, REPRISE DES RENCONTRES MAKHEIA

Après 18 mois d'absence, clients et prospects étaient au rendez-vous pour assister à cette 43 ème édition des Rencontres Makheia.

Depuis 2014, Makheia propose en effet chaque mois une « Rencontre » autour d’une grande thématique du secteur de la communication.

Dans un format unique (une matinée par mois), Makheia invite ses clients et prospects à partager réflexions, tendances et bonnes pratiques.

Cette nouvelle édition, orchestrée par Sequoia, l’agence Content & Corporate du Groupe, avait pour thème : Dispositifs éditoriaux, le papier fait sa (r)évolution. Ou comment le papier revient en force, avec beaucoup d'imagination.

Côté forme on redécouvre "l'objet imprimé" et côté fond on revisite les contenus longs à valeur ajoutée, la mise en perspective, la découverte et l'image, la technologie.

Rendez-vous en Octobre pour une nouvelle édition.