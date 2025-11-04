 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 035,32
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CDW dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande pour ses solutions informatiques
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de solutions informatiques CDW CDW.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, les entreprises clientes ayant augmenté leurs budgets technologiques et adopté l'intelligence artificielle en nuage.

La demande croissante de cloud et d'infrastructure liés à l'IA pour soutenir l'informatique intensive a stimulé les besoins en solutions informatiques de CDW, qui comprennent du matériel, des logiciels et des services pour des secteurs tels que la santé, le gouvernement et l'éducation.

Le directeur financier de CDW, Albert Miralles, a déclaré que la forte performance des services et du cloud était un facteur clé de la croissance et des marges au cours du trimestre.

La société, dont les partenaires fournisseurs comprennent Apple AAPL.O , Dell DELL.N , IBM IBM.N et Cisco CSCO.O , a fait état d'une hausse de 3 % du bénéfice ajusté à 2,71 $ par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 2,62 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 5,74 milliards de dollars, manquant de peu les estimations de 5,75 milliards de dollars.

Valeurs associées

APPLE
267,1500 USD NASDAQ -0,71%
CDW
154,8300 USD NASDAQ 0,00%
CISCO SYSTEMS
73,9300 USD NASDAQ -0,70%
DELL TECH RG-C
160,140 USD NYSE 0,00%
IBM
304,790 USD NYSE 0,00%
MICROSOFT
512,9300 USD NASDAQ -0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank