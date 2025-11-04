CDW dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande pour ses solutions informatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de solutions informatiques CDW CDW.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, les entreprises clientes ayant augmenté leurs budgets technologiques et adopté l'intelligence artificielle en nuage.

La demande croissante de cloud et d'infrastructure liés à l'IA pour soutenir l'informatique intensive a stimulé les besoins en solutions informatiques de CDW, qui comprennent du matériel, des logiciels et des services pour des secteurs tels que la santé, le gouvernement et l'éducation.

Le directeur financier de CDW, Albert Miralles, a déclaré que la forte performance des services et du cloud était un facteur clé de la croissance et des marges au cours du trimestre.

La société, dont les partenaires fournisseurs comprennent Apple AAPL.O , Dell DELL.N , IBM IBM.N et Cisco CSCO.O , a fait état d'une hausse de 3 % du bénéfice ajusté à 2,71 $ par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 2,62 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 5,74 milliards de dollars, manquant de peu les estimations de 5,75 milliards de dollars.