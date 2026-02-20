CDT Equity augmente après l'acquisition de 20 % des parts de l'entreprise britannique d'intelligence artificielle Sarborg

20 février - ** Les actions de la société biopharmaceutique américaine CDT Equity CDT.O augmentent de 11,79 % à 1,04 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle achètera une participation de 20 % dans la société britannique d'intelligence artificielle Sarborg pour 115 millions de dollars afin d'approfondir leur partenariat

** Sarborg utilise l'IA pour analyser les données biologiques, chimiques et industrielles afin d'aider les entreprises à prendre des décisions scientifiques et commerciales

** Selon la CDT, l'opération permettra aux actionnaires d'être exposés à la croissance de Sarborg au-delà de l'industrie pharmaceutique; le paiement sera effectué par le biais de nouvelles actions et de bons de souscription d'actions

** La société déclare qu'un montant supplémentaire de 8 millions de dollars pourrait être payé en fonction des futures levées de fonds

** Les actions ont baissé de ~100% en 2025