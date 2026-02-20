 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CDT Equity augmente après l'acquisition de 20 % des parts de l'entreprise britannique d'intelligence artificielle Sarborg
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions de la société biopharmaceutique américaine CDT Equity CDT.O augmentent de 11,79 % à 1,04 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle achètera une participation de 20 % dans la société britannique d'intelligence artificielle Sarborg pour 115 millions de dollars afin d'approfondir leur partenariat

** Sarborg utilise l'IA pour analyser les données biologiques, chimiques et industrielles afin d'aider les entreprises à prendre des décisions scientifiques et commerciales

** Selon la CDT, l'opération permettra aux actionnaires d'être exposés à la croissance de Sarborg au-delà de l'industrie pharmaceutique; le paiement sera effectué par le biais de nouvelles actions et de bons de souscription d'actions

** La société déclare qu'un montant supplémentaire de 8 millions de dollars pourrait être payé en fonction des futures levées de fonds

** Les actions ont baissé de ~100% en 2025

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

CDT EQUITY
0,9375 USD NASDAQ +0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank