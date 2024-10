Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CDA: croissance de 10% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) dévoile pour son exercice 2023-24, un chiffre d'affaires en croissance de 10,1% à 1,24 milliard d'euros, dont une progression de 8,9% à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'intégration du Groupe Urban.



Cette performance reflète la forte croissance des domaines skiables et activités outdoor, portée par une saison de ski exceptionnelle, ainsi qu'une activité soutenue des parcs de loisirs en dépit, notamment, de plusieurs épisodes météorologiques défavorables.



Les performances des parcs de loisirs au quatrième trimestre permettent à la CDA de confirmer son objectif d'EBO annuel à un niveau attendu autour de 350 millions d'euros, guidance qui représente une croissance d'environ 15% par rapport à l'exercice précédent.





Valeurs associées CIE DES ALPES 14,32 EUR Euronext Paris +2,73%