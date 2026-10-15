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CCC Intelligent Solutions va être privatisée dans le cadre d'une opération de rachat de 6,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé jeudi avoir accepté d'être rachetée par un consortium de sociétés d'investissement privées, dont GTCR et Elliott Investment Management, dans le cadre d'une opération de 6,1 milliards de dollars qui rendra le fournisseur de logiciels d'assurance privé.

Les actionnaires recevront 7,75 dollars en espèces pour chaque action détenue, a précisé CCC.

CCC fournit des logiciels qui aident les assureurs automobiles, les ateliers de réparation, les constructeurs automobiles et les équipementiers à gérer leurs activités.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027, après quoi CCC deviendra une société privée. La société doit publier ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

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CCC INTELL SLTN
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