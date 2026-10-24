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Espagne: à Madrid, des milliers de manifestants pour défendre les retraites avant les élections
information fournie par AFP 24/10/2026 à 14:30

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Des milliers de manifestants défilent dans le centre de Madrid pour défendre les retraites publiques, le 24 octobre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Des milliers de manifestants défilent dans le centre de Madrid pour défendre les retraites publiques, le 24 octobre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi midi dans le centre de Madrid pour défendre les retraites publiques, à un mois des élections législatives, alors que la gauche accuse la droite de vouloir ouvrir la voie à une privatisation partielle du système.

Sous un grand soleil, le cortège a parcouru dans le calme près de deux kilomètres entre la gare d'Atocha et la rue Alcalá, en passant notamment devant le célèbre musée du Prado et par la place de Cibeles, sous le regard intrigué de nombreux touristes, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Retraites garanties", "protéger les", pouvait-on lire sur des pancartes brandies par certains des 25.000 manifestants, selon un chiffre communiqué par la préfecture de Madrid à l'AFP.

Juan Fernández, 38 ans, employé dans l'administration publique à Séville, a confié vivre "dans l'incertitude" quant à sa future retraite et dit s'opposer à une réforme du système qui ouvrirait la voie à la privatisation, avec "des gains ou des pertes".

"Les retraites doivent être intouchables !", abonde Pilar, une pré-retraitée de 64 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, déplorant "la tendance à tout privatiser".

Elle se réjouit aussi de voir que "la question du logement a suscité une forte mobilisation" ces dernières semaines, notamment chez les jeunes, qui "se sont réveillés", dit-elle, avant d'appeler à "défendre tous les services publics", tels que "l'éducation, la santé".

Lundi, le leader de l'opposition de droite, Alberto Núñez Feijóo, avait assuré que son parti, le Parti populaire (PP), revaloriserait les retraites conformément à la loi, s'il remportait les élections législatives anticipées du 29 novembre.

Il répondait aux accusations du gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui reproche au PP de vouloir réformer le système des retraites en remettant en cause le mécanisme actuel d'indexation des pensions sur l'inflation, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Fin 2021, le PP avait voté contre ce projet de loi, critiquant son coût pour les finances publiques.

En Espagne, la pension moyenne de retraite s'élevait en septembre à 1.576 euros mensuels pour près de 6,8 millions de bénéficiaires, selon le ministère de la Sécurité sociale.

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3 commentaires

  • 18:41

    En passant si les jeunes américains voir la classe moyenne aux Usa a autant de mal à survivre , ce n est pas à cause de la retraite par mutualisation. lol. Mais bon en France on a tjs besoin d un coupable du moment que l on ne montre pas du doigt nos élites.

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