CBO TERRITORIA : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026

Communiqué de presse – Informations réglementées

Sainte-Marie, le 28 avril 2026, 20h30

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026

Approbation de l'ensemble des résolutions

Paiement du dividende brut de 0,24 euro par action en numéraire le 12 juin 2026

L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de CBo Territoria réunie le 28 avril 2026 à Sainte-Marie (La Réunion), sous la présidence de Mme Géraldine Neyret Gleizes, a approuvé l'ensemble des résolutions, avec un quorum de 41,19% pour la partie ordinaire et de 41,12% pour la partie extraordinaire, dont notamment :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025,

l'affectation du résultat de l'exercice, ainsi que la distribution d'un dividende brut de 0,24 euro par action dont le coupon sera détaché le 10 juin et sera mis en paiement, intégralement en numéraire, le 12 juin 2026,

les résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et des membres du Conseil d'Administration, y compris le censeur,

le renouvellement du programme de rachat d'actions et le renouvellement de certaines délégations financières.

Par ailleurs, à la suite du renouvellement des mandats d'administrateurs de Mme Joséphine Lelong Chaussier et de la société TOLEFI, ainsi que de la ratification de la nomination provisoire de Mme Pascale Auclair en qualité d'administrateur, le Conseil d'administration de CBo Territoria continue de compter 8 membres. Sa composition reflète un équilibre en matière de gouvernance, avec une parité femmes-hommes de 50%, un taux d'indépendance de 50% et un âge moyen de 54 ans.

Conformément à la règlementation, un enregistrement de l'Assemblée sera disponible sur le site internet de la Société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'Assemblée et restera accessible pendant au moins deux ans.

Le résultat détaillé des votes sera disponible

sur le site de CBo Territoria rubrique Finance/informations réglementées/Assemblées d'actionnaires.

Calendrier financier 2026

Résultats semestriels 2026 : 8 septembre (après bourse)

Réunion de présentation le mercredi 9 septembre à 10h00 (Paris)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (391,3 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

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