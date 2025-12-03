CBI poursuit la mise en œuvre de sa stratégie ACE au cours du mois de novembre 2025

• En novembre 2025, mesuré en Bitcoins, le rendement des serveurs de minage progresse par rapport à octobre 2025 compte tenu d’une meilleure efficacité du réseau

• Sur ce même mois, mesuré en USD, le rendement annualisé du minage reste supérieur à 15% avec un Bitcoin à $85 000; il était à plus de 30% en octobre 2025 avec un Bitcoin à $115 000

• CBI pourra bénéficier d’un éventuel rebond du Bitcoin car elle a conservé les Bitcoins en portefeuille



Paris, France, le 3 décembre 2025 à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO - ALCBI; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce que le rendement des serveurs de minage, mesuré en Bitcoins pour le mois de novembre 2025, progresse par rapport à octobre 2025. Mesuré en USD, le rendement annualisé du minage reste supérieur à 15% avec un Bitcoin à $85 000. Il était de plus de 30% en octobre 2025 avec un Bitcoin à $115 000. CBI a conservé les Bitcoins en portefeuille afin de se positionner pour un potentiel rebond du marché.