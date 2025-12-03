 Aller au contenu principal
Hugo Boss vise une marge de bénéfice d'exploitation d'environ 12% à long terme avec sa refonte stratégique
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 08:41

le logo "Hugo Boss" est visible sur un costume à Munich

Hugo Boss a déclaré mercredi viser une marge de bénéfice d'exploitation d'environ 12% à moyen et long terme, dans le cadre d'une refonte stratégique du groupe de mode allemand.

La société a déclaré qu'elle renforcerait sa base financière en consolidant et en réorientant ses activités afin d'atteindre une marge de bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 12% à long terme.

"2026 sera une année de consolidation et de réalignement et une étape importante pour positionner HUGO BOSS en vue d'une croissance rentable à long terme", a déclaré Yves Mueller, directeur financier d'Hugo Boss.

Le groupe a déclaré mardi prévoir un bénéfice avant intérêts et impôts compris entre 300 et 350 millions d'euros en 2026 dans le cadre de sa révision stratégique.

L'action Hugo Boss chutait d'environ 10% avant la cloche à Francfort, plombée par ce qu'un trader local qualifie de prévisions "désastreuses" pour 2026.

(Rédigé par Miranda Murray, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

    Perso, je préfèrais leurs vêtements dans les années 80 et 90...

