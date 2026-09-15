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* Cette extension ajoutera cinq trains de liquéfaction, portant la production maximale à 17,25 millions de tonnes métriques par an

* Caturus indique qu'elle cherchera à conclure des accords avec ses clients, à obtenir des financements et les autorisations réglementaires au cours des prochains mois

* L'installation devrait commencer à exporter du GNL en 2030

(Ajout de détails, de contexte et d'une citation à partir du paragraphe 2)

par Sheila Dang et Curtis Williams

La société américaine Caturus va presque doubler la capacité d’exportation de son projet Commonwealth LNG situé dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, a déclaré mardi Brian Cain, directeur des affaires générales, lors d’un événement ministériel du G20 à Houston.

Cette extension comprendra cinq nouvelles unités de liquéfaction, également appelées "trains", ce qui portera la production maximale à 17,25 millions de tonnes métriques par an, contre les 9,5 mtpa initialement prévues, a-t-il précisé.

Ce projet est la seule entreprise de GNL entièrement intégrée aux États-Unis qui combine la production de gaz naturel avec des installations de traitement du GNL. La plupart des projets américains d’exportation de GNL fonctionnent comme des infrastructures autonomes: ils achètent du gaz à des producteurs tiers, facturent des frais de liquéfaction et vendent le gaz surrefroidi dans le cadre de contrats à long terme, avec une exposition limitée aux marchés au comptant.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et leurs approvisionnements ont pris une importance croissante pour répondre à la demande mondiale à la suite des perturbations des marchés énergétiques causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le conflit en cours avec l’Iran.

"Pour les clients du monde entier, ce projet d’extension est, selon nous, une bonne nouvelle, car il constituera une source supplémentaire de gaz naturel fiable à l’échelle mondiale pour les décennies à venir", a déclaré Cain, ajoutant que Commonwealth LNG se concentrera, dans les mois à venir, sur la conclusion d’accords avec les clients, le financement et l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires à l’extension.

Mubadala Energy, qui fait partie d’un fonds souverain d’Abou Dhabi, détient une participation de 24,1 % dans Caturus et a participé au financement du projet. L’investisseur dans le secteur de l’énergie Kimmeridge et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (RPC) ont également apporté des fonds, le RPC contribuant à hauteur de 1,2 milliard de dollars et portant sa participation dans Caturus à 31 %.

Caturus a approuvé en mai la construction de l’installation de production de GNL après avoir obtenu un financement de 9,75 milliards de dollars pour le projet.

Le coût initial du projet était estimé à environ 12,5 milliards de dollars , frais de financement compris, a déclaré le président Ben Dell lors d’une cérémonie d’inauguration marquant la décision finale d’investissement du projet.

La phase initiale du projet s’accompagne d’accords d’approvisionnement à long terme avec EQT LNG Trading, Glencore, Mercuria, la société malaisienne Petronas et la branche commerciale de Saudi Aramco.

L'installation devrait commencer à exporter du GNL en 2030.