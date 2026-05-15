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Caturus va lancer la construction d'une importante installation de GNL aux États-Unis après avoir obtenu un financement de 9,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2) par Curtis Williams

La société américaine Caturus a donné son feu vert à la construction d'une immense installation de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, après avoir levé 9,75 milliards de dollars pour financer la construction de l'usine, a annoncé vendredi Mubadala Energy.

Mubadala Energy, une filiale de l'un des fonds souverains d'Abu Dhabi, détient une participation de 24,1 % dans Caturus et a également pris une participation au capital dans le financement du projet.

L'investisseur dans le secteur de l'énergie Kimmeridge et l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (CPP Investments) ont également apporté des fonds pour la centrale, ce dernier contribuant à hauteur de 1,2 milliard de dollars et portant sa participation dans Caturus à 31 %.

L'installation d'exportation, baptisée "projet Commonwealth LNG", aura une capacité de 9,5 millions de tonnes par an.

Caturus a déclaré avoir déjà conclu des contrats d'approvisionnement à long terme avec EQT LNG Trading EQT.N , Glencore GLEN.L , Mercuria, ainsi qu'avec la société malaisienne Petronas PGAS .KL> et Aramco Trading 2222.SE , filiale de Saudi Aramco, a indiqué Mubadala Energy dans un communiqué, ajoutant que l'exploitation de l'usine devrait débuter en 2030. Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et ont joué un rôle clé dans l'approvisionnement de l'Asie pendant la crise actuelle au Moyen-Orient, les prix mondiaux du GNL restant élevés alors que la guerre en Iran a mis hors service environ 20 % de l'offre.

Une fois mise en service, l'installation de Commonwealth LNG devrait générer environ 3 milliards de dollars de recettes d'exportation par an.

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