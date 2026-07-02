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Cathay Pacific annonce la reprise de ses vols passagers vers le Moyen-Orient à partir de septembre
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific 0293.HK va reprendre ses vols passagers vers le Moyen-Orient à partir de septembre, a annoncé jeudi la compagnie dans un communiqué.

* Elle a précisé que les vols quotidiens vers Dubaï et les vols quatre fois par semaine vers Riyad reprendront à partir du 1er septembre, et que les billets pour ces vols sont désormais en vente.

* “Cathay continuera de suivre de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient avant les dates de reprise”, a déclaré la compagnie dans un communiqué publié sur son site web.

* Par ailleurs, Cathay Cargo prévoit de reprendre ses services de fret vers Riyad à partir du 1er août.

* Cette annonce fait suite à celles d’autres compagnies aériennes , qui rétablissent également leurs vols vers certaines régions du Moyen-Orient alors que s’intensifient les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit qui a suivi les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

* Le groupe Cathay avait suspendu toutes ses opérations au Moyen-Orient depuis fin février, à la suite de l’attaque conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran.

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