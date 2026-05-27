Cathay Group commande deux Airbus A350F supplémentaires

Le groupe hongkongais porte à huit le nombre de cargos A350F commandés afin de soutenir le développement de Cathay Cargo.

Airbus fait savoir que Cathay Group vient de passer une commande ferme de deux avions cargo A350F supplémentaires. Ces appareils seront exploités par Cathay Cargo, la division fret du groupe, portant à huit le total des A350F commandés par la compagnie.

"Cet investissement stratégique reflète notre confiance dans nos perspectives de croissance à long terme et soutient l'objectif de Cathay Cargo de devenir le meilleur transporteur de fret aérien au monde", a déclaré Ronald Lam, directeur général de Cathay Group.

L'A350F affiche une capacité d'emport allant jusqu'à 111 tonnes et une autonomie pouvant atteindre 8 700 kilomètres. Airbus précise que l'appareil consomme jusqu'à 20% de carburant en moins et réduit ses émissions de CO2 par rapport aux avions cargo de génération précédente de capacité comparable.

L'avion est motorisé par des Rolls-Royce Trent XWB-97 et pourra fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF, Sustainable Aviation Fuel) lors de son entrée en service, avec un objectif de compatibilité à 100% d'ici 2030.

A fin avril 2026, l'A350F totalisait 101 commandes fermes auprès de 14 clients dans le monde.

Le titre Airbus progresse de 2,2% à Paris aux alentours de 11h.