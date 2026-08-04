Caterpillar en hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action Caterpillar CAT.N progresse de 6 % à 873 $ en pré-ouverture

** Le fabricant d'engins de chantier annonce une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une demande soutenue pour ses équipements de production d'électricité et de chantier

** Elle affiche un bénéfice ajusté par action de 8,17 $ au deuxième trimestre, contre 4,72 $ un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires trimestriel global de CAT a progressé de 24% pour atteindre 20,54 milliards de dollars, tandis que celui de son segment principal de construction a augmenté de 35%

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 45% depuis le début de l’année