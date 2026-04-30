 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Caterpillar en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre grâce à de solides ventes d'équipements
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du fabricant d'engins de chantier Caterpillar CAT.N progresse de 4,9 % à 849,60 $ en pré-ouverture

** La société affiche un BPA ajusté de 5,54 $ au premier trimestre, bien au-dessus des prévisions des analystes qui s'élevaient à 4,62 $ - données LSEG

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 22 % pour atteindre 17,42 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 16,61 milliards de dollars

** La société met en avant la forte demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction

** 15 analystes sur 30 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 12 la notent “conserver” et trois “vendre”; objectif de cours médian à 769 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CAT affichait une hausse de 41,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CATERPILLAR
891,390 USD NYSE +8,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank