Caterpillar en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre grâce à de solides ventes d'équipements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du fabricant d'engins de chantier Caterpillar CAT.N progresse de 4,9 % à 849,60 $ en pré-ouverture

** La société affiche un BPA ajusté de 5,54 $ au premier trimestre, bien au-dessus des prévisions des analystes qui s'élevaient à 4,62 $ - données LSEG

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 22 % pour atteindre 17,42 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 16,61 milliards de dollars

** La société met en avant la forte demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction

** 15 analystes sur 30 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 12 la notent “conserver” et trois “vendre”; objectif de cours médian à 769 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CAT affichait une hausse de 41,4 % depuis le début de l'année