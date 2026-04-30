Caterpillar-Bénéfice en hausse au T1, porté par la construction

Caterpillar CAT.N a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice du premier trimestre, soutenu par une forte demande en équipements de production d'électricité et de construction.

La société, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a annoncé un bénéfice par action ajusté de 5,54 dollars (4,73 euros) entre janvier et mars, contre 4,25 dollars un an plus tôt.

Le segment énergie de Caterpillar a bénéficié l'année dernière d'une manne provenant des centres de données, ses clients recherchant des équipements de production d'électricité et de secours pour répondre à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires global a augmenté de 22% pour atteindre 17,42 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du principal segment du groupe, celui de la construction, a bondi de 38%, tandis que celui de l'électricité et de l'énergie a progressé de 22%.

Caterpillar a déclaré que son segment des équipements de construction avait bénéficié d'une hausse des volumes de vente et d'une amélioration des prix, mais que ces effets avaient été partiellement contrebalancés par une augmentation des coûts de fabrication liée aux droits de douane.

L'action progressait de 5% en avant Bourse.

(Rédigé par Nandan Mandayam à Bangalore; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)