Caterpillar bat largement le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:01
Les revenus et ventes se sont accrus de 22% à 17,4 MdsUSD, une croissance portée principalement par des volumes de ventes plus importants pour 2,3 MdsUSD, et une réalisation de prix favorable pour 426 MUSD.
"Notre équipe a réalisé un excellent début d'année, grâce à la résilience des marchés finaux et à une exécution rigoureuse dans un environnement opérationnel mouvant", juge Joe Creed, le PDG du constructeur d'équipements de construction et de mines.
"La solide croissance des ventes et des revenus, associée à un volume de commandes important, témoigne de la solidité de notre activité. Un carnet de commandes record constitue un atout majeur pour maintenir cette dynamique positive", ajoute-t-il.
Au cours du 1er trimestre 2026, Caterpillar indique avoir engrangé 1,9 MdUSD de cash-flow opérationnel, et avoir consacré 5 MdsUSD au rachat d'actions, ainsi que 0,7 MdUSD au versement de dividendes.
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