Caterpillar acquiert l'entreprise australienne RPMGlobal pour 728 millions de dollars

La société australienne de logiciels miniers RPMGlobal RUL.AX a annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord en vue de son acquisition par le géant de la machinerie lourde Caterpillar CAT.N pour une valeur totale de 1,12 milliard de dollars australiens (soit 728,22 millions de dollars américains).

Cette nouvelle intervient après que Caterpillar a proposé d'acheter la société australienne au prix de 5 dollars australiens par action au début du mois de septembre. Les actions de RPMont atteint un sommet de près de 4,80 dollars australiens après la nouvelle, mais elles se négocient actuellement à 4,75 dollars australiens.

RPMGlobal, la dernière société de logiciels miniers cotée à l'ASX, devrait disparaître des marchés publics à la suite de son acquisition par Caterpillar.

Cette opération intervient après que son concurrent Micromine a été racheté par le Weir Group pour 1,3 milliard de dollars australiens, marquant ainsi la fin d'une ère pour les acteurs australiens de la technologie minière.

L'opération sera examinée de près par le Foreign Investment Review Board et l'autorité australienne de régulation de la concurrence, et devra également être approuvée par les actionnaires de RPMGlobal.

(1 dollar américain = 1,5380 dollar australien)