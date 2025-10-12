 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 088,80
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Caterpillar acquiert l'entreprise australienne RPMGlobal pour 728 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/10/2025 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

La société australienne de logiciels miniers RPMGlobal RUL.AX a annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord en vue de son acquisition par le géant de la machinerie lourde Caterpillar CAT.N pour une valeur totale de 1,12 milliard de dollars australiens (soit 728,22 millions de dollars américains).

Cette nouvelle intervient après que Caterpillar a proposé d'acheter la société australienne au prix de 5 dollars australiens par action au début du mois de septembre. Les actions de RPMont atteint un sommet de près de 4,80 dollars australiens après la nouvelle, mais elles se négocient actuellement à 4,75 dollars australiens.

RPMGlobal, la dernière société de logiciels miniers cotée à l'ASX, devrait disparaître des marchés publics à la suite de son acquisition par Caterpillar.

Cette opération intervient après que son concurrent Micromine a été racheté par le Weir Group pour 1,3 milliard de dollars australiens, marquant ainsi la fin d'une ère pour les acteurs australiens de la technologie minière.

L'opération sera examinée de près par le Foreign Investment Review Board et l'autorité australienne de régulation de la concurrence, et devra également être approuvée par les actionnaires de RPMGlobal.

(1 dollar américain = 1,5380 dollar australien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CATERPILLAR
491,370 USD NYSE -1,81%
WEIR GROUP
2 849,000 GBX LSE -0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank