Cassava Sciences déclare que le ministère de la justice des États-Unis a clos l'enquête sur l'entreprise
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 6)

Cassava Sciences SAVA.O a déclaré jeudi que le ministère américain de la Justice avait mis fin à son enquête sur la société concernant les allégations d'inconduite en matière de recherche pour son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, le simufilam.

La société a déclaré que l'enquête avait pris fin quatre mois après que le ministère de la justice a rejeté un acte d'accusation criminel dans le Maryland accusant Hoau-Yan Wang, un professeur de médecine et ancien conseiller de Cassava, qui aurait soumis de fausses données concernant le médicament.

Cassava a abandonné le développement du médicament contre la maladie d'Alzheimer l'année dernière après des résultats d'essais cliniques décevants.

La biotech a déjà été inculpée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir fait des déclarations trompeuses sur les résultats d'essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer. Elle a payé une amende sans admettre ni nier les allégations de la SEC.

Ces résultats mettent fin aux enquêtes menées sur la société par le ministère de la justice et la SEC, a déclaré Cassava.

L'entreprise développe actuellement le simufilam pour l'épilepsie liée au complexe de sclérose tubéreuse, une maladie génétique rare, selon son site web.

