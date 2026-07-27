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Casino : renoue avec les 18 EUR, mais le chemin du redressement est encore long
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 11:59
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Après une rechute de -50% sur le zénith 5 mai (test des 17 EUR le 22/07), Casino renoue avec les 18 EUR, mais le chemin du redressement est encore long et l'embellie ne perdra vraiment de l'ampleur qu'avec le refranchissement de la MM100 qui gravite vers 19,6 EUR puis de la résistance oblique qui transite vers 20,2 EUR.

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