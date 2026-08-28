Casino prend note de l'appel interjeté par les prêteurs TLB

Casino Guichard Perrachon SA CASP.PA :
* UN GROUPE DE PRÊTEURS TLB A ENGAGÉ UNE ACTION CONTENTIEUSE RELATIVE À LA CONSTITUTION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTÉES EN VUE DE LA MODIFICATION DES PLANS DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
* INFORMÉ LE 27 AOÛT 2026 DE L'APPEL INTERJETÉ PAR LES PRÊTEURS TLB LE 24 AOÛT 2026, LE GROUPE FERA VALOIR SES DROITS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
* POURSUIT SES TRAVAUX EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE SA STRUCTURE FINANCIÈRE D'ICI LA FIN DU S2
Texte original nGNE2NJvDr Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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