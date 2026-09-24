Casino poursuit ses discussions pour sa restructuration financière

Le Groupe Casino a publié un point de situation sur le projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière, indiquant que les négociations se poursuivent activement avec l'ensemble des parties prenantes.

La direction du distributeur stéphanois a confirmé la tenue de discussions avec les différentes parties concernées afin de parvenir à une solution consensuelle. L'objectif recherché est d'aboutir à une modification des plans de sauvegarde des entités du groupe actuellement visées.

Dans le cadre de ces démarches, Casino précise qu'il n'est pas prévu d'effectuer le paiement des intérêts dus à l'échéance de fin septembre au titre de la dette TLB (Term Loan B).

Par mesure de précaution, le groupe a déposé la somme correspondante, s'élevant à 65 millions d'euros, sur un compte dédié. Ce montant reste consigné dans l'attente de l'issue de deux procédures distinctes : les démarches visant à la modification du plan de sauvegarde et l'action en résolution du plan initiée par les créanciers de la dette TLB le 6 août dernier.