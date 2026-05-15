Casino ouvre de nouvelles conciliations dans le cadre de sa restructuration financière
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 08:30
Afin de faciliter la conclusion d'un accord global dans un cadre homogène, Casino a sollicité l'ouverture de procédures de conciliation pour plusieurs de ses sociétés auprès du président du Tribunal des activités économiques de Paris. Ces procédures seraient ouvertes pour une durée initiale de quatre mois, pouvant être prolongée d'un mois supplémentaire.
Le groupe précise que la désignation de la SCP BTSG, représentée par Maître Marc Sénéchal, est envisagée en qualité de conciliateur pour certaines entités, tandis que la SCP CBF Associés, représentée par Maître Lou Fréchard, a été sollicitée pour la société Quatrim.
La société prévoit également de demander l'accord des porteurs d'obligations high yield de Quatrim concernant l'ouverture des procédures de conciliation de Quatrim et de Monoprix SAS, respectivement emprunteuse et garante de ces obligations.
Casino souligne que ces procédures, dans la continuité de celles ouvertes début mars, concernent uniquement la dette financière des sociétés visées. Elles n'auront aucune incidence sur les relations avec les partenaires opérationnels, notamment les fournisseurs, ni sur les salariés. Les activités opérationnelles doivent se poursuivre normalement, conformément aux priorités stratégiques du groupe.
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