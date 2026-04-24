Casino obtient un nouveau répit
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:22
Le groupe a obtenu de la part des créanciers de la dette Quatrim une prolongation de leur engagement de "statu quo". Ces derniers s'engagent à ne pas activer de recours liés aux discussions en cours sur le projet d'adaptation financière du groupe.
Ce nouveau délai court désormais jusqu'au 28 mai 2026. Cette date aligne la dette Quatrim sur les échéances déjà obtenues auprès des autres créanciers (TLB, RCF et financements opérationnels), dont la maturité a également été reportée à cette même échéance.
Objectif : Un accord de principe d'ici fin juin
Ce report technique s'inscrit dans le cadre des plans de sauvegarde accélérée du Groupe. L'objectif affiché par la direction est clair : mettre à profit ce temps supplémentaire pour parvenir à un accord de principe sur le renforcement de sa structure financière au plus tard d'ici la fin du mois de juin 2026.
Valeurs associées
|0,1490 EUR
|Euronext Paris
|-1,52%
A lire aussi
-
Carlos Alcaraz ne défendra pas son titre au tournoi de Roland-Garros qui débute le mois prochain en raison d'une blessure au poignet, a annoncé vendredi le joueur de tennis. "Au vu des résultats des examens effectués aujourd'hui, nous avons décidé que la chose ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les investisseurs suivant avec prudence la reprise éventuelle des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, après une semaine morose au cours de laquelle les espoirs d'une ... Lire la suite
-
Le gouvernement souhaite flécher les contributions financières que versent les marques de mode vers la structuration d'une filière industrielle du recyclage textile en France, a annoncé vendredi le ministère de la Transition écologique. En France, près de 900.000 ... Lire la suite
-
Des figures du cinéma et du monde du spectacle ont assisté vendredi aux obsèques de l'actrice Nadia Farès à Paris, dont le réalisateur Claude Lelouch qui lui a rendu hommage, a constaté un photographe de l'AFP. Les actrices Josiane Balasko et Elsa Zylberstein, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer