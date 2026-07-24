Casino obtient un accord de principe de ses créanciers bancaires

Casino fait part d'une "nouvelle étape franchie dans le cadre de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière", les comités de crédit de l'ensemble de ses créanciers bancaires ayant donné leur accord de principe à ses demandes.

Ces demandes portaient sur l'amélioration des termes du package de sûretés des créanciers TLB, en leur permettant d'avoir accès au dispositif de sûretés des banques, ainsi que sur la renonciation à la condition suspensive relative à l'obtention de l'accord de la majorité des deux tiers des créanciers TLB pour la modification du plan de sauvegarde.

Le groupe de distribution alimentaire indique avoir reçu, le 21 juillet, la nouvelle version de l'accord de principe des banques reflétant ces éléments. Son conseil d'administration, réuni jeudi, a approuvé les termes de cet accord.

Casino entend désormais, sur la base de la proposition de FRH du 30 juin, lancer la procédure de modification des plans de sauvegarde et signer les protocoles de conciliation en vue de la mise en oeuvre des opérations d'adaptation et de renforcement de sa structure financière d'ici à la fin du 2e semestre 2026.

Casino rappelle que les consentements des prêteurs RCF, TLB et Quatrim relatifs au cas de défaut lié à l'entrée en discussions avec ses créanciers en vue de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière expirent le 26 juillet. Chacun de ces groupes de créanciers a donc été sollicité afin de prolonger ces consentements jusqu'au 24 septembre.

Par courrier adressé au conciliateur le 22 juillet, les prêteurs TLB ont indiqué refuser la prolongation de leur consentement et préparer une action en résolution du plan de sauvegarde sur la base du cas de défaut lié à l'entrée en discussions avec les créanciers.

Casino entend faire valoir ses droits dans le cadre de cette action envisagée devant le Tribunal des activités économiques de Paris, qui aura, dans le même temps, à se prononcer sur le projet de modification des plans de sauvegarde accélérée et sur l'homologation des protocoles de conciliation.