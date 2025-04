Casino (Monoprix, Franprix, Vival, CDiscount...) annonce des ventes en recul de 5% au 1T

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...) contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a publié mardi des ventes (hors taxe) en recul de 5% à 2 milliards d'euros au premier trimestre 2025, évoquant l'"assainissement du parc" de magasins.

Casino, qui tient son assemblée générale mercredi, indique dans un communiqué que ses ventes ont baissé de 1,2% en données comparables, c'est-à-dire sans tenir compte d'un effet calendaire de -1,1 point de pourcentage (année bissextile 2024 et décalage des fêtes de Pâques) et d'un effet d'assainissement du parc des marques de proximité d'environ -2,7 points.

L'activité de l'entreprise est "encore fortement marqués par le passé", a estimé lors d'un point presse téléphonique le directeur général Philippe Palazzi, arrivé aux manettes il y a à peu près un an.

Il a rappelé que des "actions concrètes difficiles" ont été décidées pour "sauver le groupe", qui ne sont pas sans impact à court terme mais sont selon lui "nécessaires pour en assurer la pérennité".

Le groupe précise avoir poursuivi l'"assainissement du parc de magasins" en ce début d'année 2025, "avec la sortie de 466 points de vente dont 96% de franchisés et locataires-gérants et le transfert de 18 magasins intégrés en franchise ou location-gérance", indique-t-il dans son communiqué, précisant par ailleurs que les différentes enseignes ont "ouvert 31 magasins dont 90% de franchisés et locataires-gérants".

Au total, le groupe publie un volume d'affaires taxes et essence comprises de 2,9 milliards d'euros, en recul de 3,6% par rapport à la même période 2024.

Casino a par ailleurs annoncé mardi un projet de co-entreprise entre Monoprix et la famille Zouari, important franchisé du groupe et qui avait précédemment tenté de le racheter aux côtés des milliardaires Xavier Niel et Matthieu Pigasse.

Cette co-entreprise devrait intégrer 27 magasins Monop' situés à Paris et en Ile-de-France. Casino précise que le projet est "sans incidence sur les emplois qui seront pérennisés".

"La finalisation de cette opération interviendrait après la consultation préalable des instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur et validation par les autorités de la concurrence", assure encore Casino.