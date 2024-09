Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: modification de la gouvernance information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Casino fait part d'une modification de sa gouvernance : à partir de ce jour, son directeur général Philippe Palazzi présidera Monoprix et Naturalia, 'afin de garantir la cohérence des choix stratégiques de ces marques avec le nouveau positionnement du groupe'.



Alfred Hawawini, précédemment directeur de la stratégie du groupe, est nommé directeur général de Monoprix. Le poste de directeur de la stratégie n'est pas remplacé à l'identique au sein du comité exécutif, qui comptera dorénavant 11 membres.



Afin de poursuivre le développement de la marque Naturalia, celle-ci sera dorénavant pilotée en central et élevée au rang des autres marques du groupe. Son directeur général Richard Jolivet rapportera de ce fait à Philippe Palazzi.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PER 3,04 EUR Euronext Paris +0,80%