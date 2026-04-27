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Casino : la cession de GPA autorisée mais sous séquestre judiciaire
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 08:58

Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) a obtenu auprès d'un tribunal civil brésilien une injonction préliminaire interdisant la cession des actions qu'elle détient indirectement via le distributeur français.

Le 22 avril 2026, saisi par Casino, le tribunal a toutefois assoupli cette décision en autorisant la cession en cours des titres détenus par Obin Holdings Netherlands B.V., filiale du groupe. Le produit de la vente devra néanmoins être placé sous séquestre.

À ce jour, la participation indirecte de Casino dans GPA s'établit à 20,44% du capital.

Le groupe a par ailleurs indiqué son intention de faire appel de la décision initiale rendue le 17 avril 2026.

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