Casino Guichard suspend son contrat de liquidité avec BNP Paribas

Casino, Guichard-Perrachon (-1,40%) suspendra, à partir du 31 octobre 2026, les opérations confiées à BNP Paribas (-2,28%) pour faciliter l'achat et la vente de ses actions en Bourse. Cette suspension est liée à l'expiration de l'autorisation de rachat d'actions accordée par les actionnaires.

Ce dispositif, appelé "contrat de liquidité", permet à une banque d'acheter et de vendre des actions pour faciliter les échanges sur le marché.

Son exécution sera suspendue après l'expiration, le 30 octobre, de l'autorisation votée en assemblée générale le 30 avril 2025, annonce le groupe Plesio, dont Casino, Guichard-Perrachon est la société mère.

Le contrat reste en vigueur Le contrat avec BNP Paribas Financial Markets reste en place, dans l'attente d'une nouvelle autorisation des actionnaires lors d'une prochaine assemblée générale. Aucune date de reprise des opérations n'a été précisée.

Au dernier bilan, établi le 30 juin 2026, le compte consacré à ces opérations détenait 700 354 actions et environ 1,25 million d'euros.