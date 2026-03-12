 Aller au contenu principal
Casino fait part d'un accord entre GPA et ses créanciers
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:02

Casino fait part de la conclusion par Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), société brésilienne dans laquelle il conserve une participation minoritaire, d'un accord avec ses principaux créanciers pour le dépôt d'un plan de redressement extrajudiciaire.

Selon GPA, le plan prévoit la suspension des obligations de la société à l'égard des créanciers concernés et crée un environnement sûr et stable pour la poursuite des négociations pendant une période de 90 jours.

Au cours de cette période, GPA estime qu'il sera en mesure d'obtenir le soutien de la majorité des créances soumises à la procédure et vise à parvenir à une solution structurée qui réponde à la fois aux besoins de liquidité à court terme et à la viabilité financière à long terme.

GPA a indiqué ce jour que le Tribunal de São Paulo a fait droit à la demande d'ouverture de la procédure de restructuration extrajudiciaire de la société. Casino, qui détient 22,5% de son capital, continuera à suivre attentivement l'évolution de la situation.

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PER
0,1943 EUR Euronext Paris -2,31%
