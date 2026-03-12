Casino fait part d'un accord entre GPA et ses créanciers
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:02
Selon GPA, le plan prévoit la suspension des obligations de la société à l'égard des créanciers concernés et crée un environnement sûr et stable pour la poursuite des négociations pendant une période de 90 jours.
Au cours de cette période, GPA estime qu'il sera en mesure d'obtenir le soutien de la majorité des créances soumises à la procédure et vise à parvenir à une solution structurée qui réponde à la fois aux besoins de liquidité à court terme et à la viabilité financière à long terme.
GPA a indiqué ce jour que le Tribunal de São Paulo a fait droit à la demande d'ouverture de la procédure de restructuration extrajudiciaire de la société. Casino, qui détient 22,5% de son capital, continuera à suivre attentivement l'évolution de la situation.
Valeurs associées
|0,1943 EUR
|Euronext Paris
|-2,31%
