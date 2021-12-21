Casino et GreenYellow annoncent une collaboration stratégique avec Amazon Web Services
information fournie par Reuters21/12/2021 à 08:01
21 décembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA
CASP.PA :
* LE GROUPE CASINO ET GREENYELLOW ANNONCENT UNE COLLABORATION STRATÉGIQUE AVEC AMAZON WEB SERVICESDANS LES DOMAINES DE L'ÉNERGIE ET DU CLOUD
* GREENYELLOW FOURNIRA DE L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE POUR LES ACTIVITÉS D'AMAZON
* AMAZON WEB SERVICES (AWS) VA ACCOMPAGNER LE GROUPE CASINO DANS SA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
* LES ENTREPRISES CONTINUERONT À ÉVALUER ENSEMBLE D'AUTRES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN FRANCE ET EN EUROPE
* L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE ACHETÉE DANS LE CADRE DE CE CONTRAT, CONTRIBUERA À L'OBJECTIF D'AMAZON D'ALIMENTER SES ACTIVITÉS MONDIALES AVEC UNE ÉNERGIE 100 % RENOUVELABLE
* CE PROJET VIENT SOUTENIR LE « CLIMATE PLEDGE » D'AMAZON, UN ENGAGEMENT QUI VISE À ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2040, SOIT 10 ANS AVANT L'ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
* DANS LE CADRE DE CETTE COLLABORATION, LE GROUPE CASINO ET SA FILIALE GREENYELLOW BÉNÉFICIERONT DES SERVICES DU CLOUD D'AWS ALIMENTÉS PAR DE L'ÉNERGIE VERTE
* AWS COLLABORERA ÉGALEMENT AVEC RELEVANC, LA FILIALE DU GROUPE SPÉCIALISÉE DANS LES SOLUTIONS DE MARKETING DE DONNÉES, POUR DÉVELOPPER DES ALGORITHMES PERMETTANT D'AMÉLIORER ENCORE DAVANTAGE L'EXPÉRIENCE CLIENT
Texte original sur Eikon nGNE1Qj0MG Pour plus de détails, cliquez sur GENC.PA
(Gdansk Newsroom)
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