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Casino dévoile les contours de sa restructuration
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 08:28

Le distributeur a reçu deux propositions fermes de restructuration financière, l'une de ses créanciers Term Loan B (TLB), l'autre de son actionnaire de référence France Retail Holdings (FRH), le groupe prévoyant que les deux scénarios entraîneraient une forte dilution des actionnaires actuels.

Casino réunira prochainement ses instances de gouvernance afin de retenir un projet de modification de son plan de sauvegarde, qui sera soumis au vote des créanciers concernés puis au Tribunal des activités économiques de Paris.

Parallèlement, la société a obtenu l'accord de principe de ses banques sur un nouveau dispositif de financement comprenant un crédit renouvelable de 601 millions d'euros, le maintien de 740 millions de financements opérationnels et une ligne de garanties de 175 millions.

La finalisation de ces financements reste notamment conditionnée au maintien de France Retail Holdings comme actionnaire de contrôle et à l'approbation des créanciers TLB.

Le distributeur vise une finalisation de sa restructuration d'ici la fin du second semestre 2026. L'arrêté des comptes 2025 et la publication du Document d'enregistrement universel demeurent suspendus à l'issue favorable de cette opération.

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