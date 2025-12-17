 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Parlement européen fait pression pour faciliter l'accès à l'IVG à travers le continent
information fournie par AFP 17/12/2025 à 13:58

"L'avortement est un droit humain", lit-on sur une banderole déployée à Bruxelles, le 8 mars 2025, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes ( AFP / Simon Wohlfahrt )

"L'avortement est un droit humain", lit-on sur une banderole déployée à Bruxelles, le 8 mars 2025, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Le Parlement européen a adopté mercredi un texte exhortant Bruxelles à faciliter l'accès à des avortements "sûrs" à toutes les femmes du continent.

L'accès aux interruptions volontaires de grossesses diffère nettement d'un pays européen à l'autre: il est protégé par la Constitution en France, mais très restreint dans d'autres Etats.

C'est notamment le cas à Malte, où certaines femmes "sont dans le désarroi le plus total", a alerté l'eurodéputée écologiste Mélissa Camara à l'AFP.

En Pologne, un pays de 38 millions d'habitants qui dispose d'une des législations les plus strictes en la matière, seuls 896 avortements ont été pratiqués en 2024, selon des chiffres officiels.

Le texte adopté mercredi se fait l'écho d'une pétition qui a recueilli plus d'un million de signatures de citoyens européens, répartis à travers plusieurs Etats membres.

Il réclame à la Commission de "mettre en place un mécanisme" qui permettrait "à toute personne résidant dans l'Union qui n'a toujours pas accès à un avortement sûr et légal" de se déplacer à moindre coût dans un autre des 27 pays membres qui, lui, autorise ces soins.

Le mécanisme serait financé par Bruxelles et des Etats membres sur la base du volontariat.

Cette initiative a principalement été plébiscitée par des eurodéputés des groupes de gauche et du centre.

L'extrême droite et certains députés de droite ont eux rejeté le texte estimant qu'il ne revenait pas à Bruxelles d'agir sur ces dossiers.

"On ne doit pas faire intervenir l'UE pour ce qui concerne la compétence des Etats membres", a estimé l'eurodéputé François-Xavier Bellamy à l'AFP.

La Commission européenne s'est engagée à examiner cette pétition avant mars 2026, portée par le groupe "Ma voix, mon choix".

Rien ne l'oblige toutefois à transformer cette initiative en acte juridique européen.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank