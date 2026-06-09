Cartesian en hausse grâce à un partenariat avec la Chine pour le développement d'une nouvelle thérapie cellulaire contre les maladies auto-immunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Cartesian Therapeutics RNAC.O ont progressé de 8,4 % pour atteindre 6,35 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir signé un accord de licence avec la société chinoise WestGene Biopharma pour développer une thérapie CAR-T in vivo destinée au traitement des maladies auto-immunes, dans lesquelles le système immunitaire attaque les tissus sains

** Elle précise que ce traitement combine sa technologie d'ARNm avec le système de délivrance par nanoparticules lipidiques de WestGene (LNP) afin de cibler les cellules immunitaires à l'intérieur de l'organisme

** Indique qu'un essai clinique sur la myasthénie grave, une maladie neuromusculaire rare, débutera au second semestre 2026; les données sont attendues au premier semestre 2027

** Ajoute que cette approche pourrait permettre des administrations répétées et éviter la fabrication complexe de cellules hors du corps

** La société indique que ce partenariat élargit également son portefeuille de produits ciblant la protéine BCMA, associée aux maladies auto-immunes

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 19 % depuis le début de l'année